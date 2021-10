Procès de l'affaire de la sextape : Karim Benzema passe en défense

Pour ce dernier jour du procès de la sextape, les avocats de Benzema, Zenati et Zouaoui ont pu défendre la cause de leur client. Tous réclament la relaxe. Même si la possibilité d'un verdict donné dans la foulée existait, il sera finalement rendu le 24 novembre. Récit de cette ultime audience.

" J'allais terminer en disant que Valbuena réagissait un peu comme il le faisait sur le terrain, où il avait tendance à exagérer "Me Cormier, avocat de Benzema

Le comportement de Valbuena interroge

Le ping-pong est un sport sans pitié. Surtout quand il est verbal et qu'il se joue sur un parquet. Après les deux plaidoiries de la veille, données par MEmmanuel Molina, avocat d'Axel Angot, celui qui obtenu la sextape depuis le portable de Valbuena, et MTewfik Bouzenoune, qui défend les intérêts de Younès Houass, intermédiaire entre les maîtres-chanteurs et le joueur de l'Olympiakos, cette dernière journée s'ouvre sur celle des avocats de Karim Benzema. D'abord, MAntoine Vey s'accapare le micro., explique-t-il., justifie-t-il ensuite, sous-entendant ses obligations professionnelles mais aussi la difficulté qu'est celle d'affronter un tribunal.Après avoir expliqué que des footballeurs avec une telle notoriété ne vivent pas dans le même monde que le commun des mortels, il s'attelle à démontrer que le ressenti de Mathieu Valbuena, est aussi et surtout le résultat d', s'exclame-t-il. MAntoine Vey met en avant le fait que Valbuena, informé le 4 octobre 2015 par les enquêteurs qu'un émissaire viendrait à sa rencontre lors du rassemblement à Clairefontaine, ne soit pas allé faire de rapport de sa conversation du 6 avec Karim Benzema, le dit émissaire., fulmine l'avocat. Mathieu Valbuena a effectivement attendu fin novembre soit plus d'un mois et demi après sa discussion avec le Madrilène