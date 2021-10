Procès de l'affaire de la sextape : En attendant Karim Benzema

Premier acte de ce triptyque judiciaire, l'audience du mercredi a surtout été marquée par l'absence de Karim Benzema, qui jouait la veille en Ligue des champions en Ukraine avec le Real Madrid. Mathieu Valbuena, lui, était bien présent à Versailles, aux côtés de ses avocats et de ceux de la FFF. Carnet de bord de ce premier jour du procès de la sextape.

"Arrêtez de vous prendre pour Mère Teresa "

À première vue, il paraît presque seul. Quand il ne parle pas, il a le dos légèrement arqué, comme s'il voulait esquiver le feu nourri de regards qui se dirigent vers sa chemise noire. Ses bras sont crispés, figés dans une position défensive. Seules ses jambes bougent. Réflexe de footballeur. Mathieu Valbuena est le premier invité à s'exprimer au micro du tribunal judiciaire de Versailles. Pour la millième fois, il raconte son histoire. Celle du fameux chantage à la, où se mêlent les noms des prévenus de l'affaire, Younes Houass, Karim Zenati, Mustapha Zouaoui et Axel Angot. Les quatre fantastiques sont à l'autre bout de la salle. Ne manque plus que le cinquième membre des Beatles, Karim Benzema. Pas de pot, la rock star n'a pas souhaité se présenter au concert de ce mercredi. Des motifs professionnels sont évoqués, alors que l'attaquant du Real Madrid jouait la veille au soir en Ligue des champions, à Kiev contre le Shakhtar Donetsk.Maître Paul-Albert Iweins, un des avocats de Valbuena, en profite pour dégainer le premier :. La salle murmure. Valbuena, assisté du juge Christophe Moran, résume succinctement, mais lentement l'affaire. Proche du vestiaire marseillais et premier intermédiaire présumé entre les maîtres-chanteurs et Valbuena, Younes Houass est le premier des accusés à se pointer à la barre. À l'entendre, Houass est un type formidable. Un vrai gentleman du XXIe siècle. S'il appelle anonymement Valbuena le 3 juin, c'est par bonté d'âme., rétorque le président, un tantinet agacé par la posture de Houass.