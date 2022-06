Procès Blatter-Platini : le vrai visage du foot ?

Le procès qui se déroule du 8 au 22 juin devant le Tribunal pénal fédéral suisse, avec comme principaux protagonistes Michel Platini et Sepp Blatter, possède de nombreuses facettes : procédurière, judiciaire, politique aussi... Surtout, sans même chercher à prouver ou non la culpabilité des inculpés "pour soupçons d'escroquerie, de gestion déloyale, d'abus de confiance et de faux dans les titres", les faits révélés suffisent à jeter une nouvelle lumière sur la réalité du football aujourd'hui, et surtout de sa maison-mère, la FIFA.

Platini, l'ange vert déchu

Les championnats se sont arrêtés sur le Vieux Continent. Et la Ligue des nations risque peu de susciter des passions capables d'occulter l'autre actualité du football : le procès de Sepp Blatter, ancien président déchu de la FIFA, et Michel Platini, ex-boss de l'UEFA tombé en disgrâce. Pourtant, à l'instar du choc entre avocats qui vient de se terminer entre Amber Heard et Johnny Depp quelque part du coté d'Halifax, Massachusetts, la notion de victoire ne se mesurera pas seulement en matière de condamnation ou d'amende. L'enjeu principal se situe presque ailleurs. Le véritable jugement portera finalement sur le football et de ce qu'il est devenu, et à quel point le voile s'est déchiré sur les belles déclarations humanistes ou l'entre-soi paisible au bord des lacs suisses. Ce cas assez banal d'un point de vue juridique constitue pourtant un beau mélange des genres. Les amoureux du théâtre y décèleront du Shakespeare tant la relation filiale trahie entre ces deux " seigneurs " ne détonerait pas dans l'œuvre du génial dramaturge. Les âmes de comptable s'amuseront devant les sommes évoquées et en contemplant le fonctionnement d'une FIFA toujours couverte par un étrange statut d'organisation à but non lucratif, qui l'immunise du fisc. Enfin, les lecteurs de Machiavel ou de Sun Tzu chercheront dans le détail les révélations sur l'art de la guerre au sein des grandes instances du sport international où tous les coups sont permis, de quoi ravir également les fans dePremier nom auquel nous pensons, avec notre petit chauvinisme tricolore : Michel Platini. Ce grand héros du peuple et du foot français se retrouve dans des habits qu'il ne voulait certainement jamais endosser devant l'opinion et encore moins l'histoire. Il n'aime pas parler d'argent, paraît-il. Concernant les fameux 2 millions de francs suisses touchés neuf ans plus tard, après une promesse Lire la suite de l'article sur SoFoot.com