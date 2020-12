Presnel Kimpembe : la charité qui se fout de l'hôpital

Après s'être incliné face à Marseille et Lyon, le PSG aurait pu faire la passe de trois face à Lille. Mais Presnel Kimpembe en a décidé autrement en donnant son corps à la science pour couper une contre-attaque nordiste et réaliser le geste défensif de l'année... avant d'aller remplir encore un peu plus l'infirmerie parisienne.

Les notes du PSG

2020, année XXL

Benjamin André avait donné le ton en avant-match en hurlant sur ses coéquipiers :Des paroles qui n'ont pas vraiment été suivies par des actes tant les Lillois se sont montrés fébriles dans le jeu, laissant volontiers le ballon au PSG pourtant privé de Neymar et de Mbappé, dont les fesses étaient posées sur le banc au coup d'enfoi.Un manque d'ambition dans le jeu qui aurait pu être oublié avec cette contre-attaque de la 77minute portée par Burak Yilmaz. Alors qu'ils n'attaquaient qu'à deux ou trois depuis le début de la rencontre, les hommes de Christophe Galtier se retrouvent à quatre dans la moitié de terrain parisienne face au seul Presnel Kimpembe. Un but assuré ? Et bien non puisque le champion du monde français lit parfaitement le contre des Lillois et s'arrache pour tacler et retirer le cuir des pattes de l'attaquant turc. Un geste d'autant plus extraordinaire que le défenseur parisien se claque sur ses premiers appuis et a le temps de grimacer au milieu de tout ça. Et alors qu'il aurait pu faire comme tout le monde en arrêtant sa course, lever une main en l'air et poser l'autre sur la cuisse, Presnel Kimpembe a préféré se dépouiller pour éviter au PSG de s'incliner face à un nouveau rival pour le titre après ses défaites face à Marseille (0-1) et l'Olympique Lyonnais (0-1). Et ainsi sauver peut-être la tête de son coach qui l'a remercié en conférence de presse :(Mbappé et Herrera)L'avantage d'un match qui se dispute un 20 décembre