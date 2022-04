Présidentielle : Marine Le Pen ne changera pas le régime des intermittents

"C'est un régime qui coûte cher, c'est vrai, mais c'est un choix, parce que sans ce régime-là, il n'y a plus d'offre culturelle possible", a-t-elle estimé.

Le monde de la culture n'a "pas de raison de s'inquiéter" de son éventuelle victoire. Marine Le Pen s'est voulu rassurante, vendredi 15 avril, avec les travailleurs du secteur de la culture, assurant notamment qu'elle maintiendrait le régime spécifique d'assurance chômage des intermittents si elle était élue présidente de la République.

"Je ne compte pas le changer", a déclaré la candidate du Rassemblement national, questionnée sur le régime des intermittents par Radio Vaucluse , à l'occasion de son déplacement dans ce département.

Pour bénéficier d'une indemnisation par l'Assurance chômage, les intermittents du spectacle doivent justifier d'au moins 507 heures de travail dans les métiers du spectacle durant les 12 mois précédant leur dernière fin de contrat. "C'est un régime qui coûte cher, c'est vrai, mais c'est un choix, parce que sans ce régime-là, il n'y a plus d'offre culturelle possible , il n'y a plus de création culturelle possible, donc je maintiendrai ce système", a-t-elle précisé.

"Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et de manière globale je voudrais dire au monde de la culture qu'ils n'ont pas de raison de s'inquiéter", a-t-elle ajouté, assurant que dans les villes remportées par le RN, "jamais l'offre culturelle n'a été aussi importante".

"Accélérer la création culturelle"

Continuerait-elle à subventionner le festival d'Avignon ? "Évidemment (...) Moi je ne choisis pas les subventions que je donne en fonction de la proximité politique des gens, c'est peut-être ça qui me différencie des autres", a répondu Marine Le Pen.

Sur BFMTV et RMC , elle a dit ensuite ne pas comprendre "pourquoi les artistes s’élèvent contre (son) projet, parce que en l'occurrence, (il) vise à accélérer la création culturelle", avec la mise en place de "pépinières d'artistes, pour permettre à tous les artistes de France (...) d'exposer leurs œuvres et rencontrer un public", et d'un "service national du patrimoine".

Des responsables du monde de la culture, dont Jack Lang, Olivier Py -à la tête du festival d'Avignon- ou Stanislas Nordey, ont appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, dans une tribune mise en ligne par le quotidien Libération.

Relancée sur une autre tribune, de sportifs appelant à faire barrage à sa candidature, dans Le Parisien , Marine Le Pen a estimé que "tous ces gens, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas être heureux tous seuls". "Bien sûr tous ces sportifs ils gagnent très bien leur vie (...), mais il faut qu'il pensent à ceux qui ne la gagnent pas", a-t-elle ajouté.