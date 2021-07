Prends garde, Prince Harry, il y a Zabarnyi !

Ce samedi soir face à l'Angleterre (21 heures), l'Ukraine remettra à nouveau son destin en jeu dans cet Euro. Joueuse, mais bipolaire en phase de poules, la Zbirna a bien failli y rester. Mais après avoir piégé la Suède, elle ne veut plus voir les limites qu'on lui impose. Jusqu'à confier la garde du bomber de Sa Majesté, le prince Harry Kane, à Ilya Zabarnyi, 18 ans, fier trésor plus trop caché du Dynamo Kiev.

Plus vite que la musique

Ne lui parlez pas d', cette notion de démesure théorisée dans la Grèce antique et souvent si propre à l'homme lorsqu'il accède rapidement à un statut inattendu ou au succès. À peine majeur, Ilya Zabarnyi a vécu la saison des grandes premières et si, comme le stipule son hymne,, l'Ukraine le doit aussi pas mal à son jeune défenseur central d'1,89 mètre, premier protecteur de Heorhiy Bushchan. En neuf petits mois, le voilà passé sans accroc des U21 du Dynamo Kiev à un quart de finale d'Euro avec lad'Andriy Shevchenko. Sa prochaine mission ? Rendre aphone Harry Kane.Si la précocité semble être progressivement devenue une norme dans le football moderne, l'Ukraine ne s'était plus extasiée sur un stoppeur du cru depuis un moment. Né à Kiev il y a 18 ans et pur produit de l'académie du Dynamo qu'il a intégrée dès ses 13 piges, Zabarnyi a tout de la future fierté nationale, au pays des joueurs offensifs flamboyants, disciples d'Oleh Blokhin. Devenu le 15 septembre dernier le deuxième plus jeune joueur à disputer un match de Coupe d'Europe pour les, face à l'AZ Alkmaar en tour préliminaire de Ligue des champions, le Golgoth se montre souriant et accessible dans la vie de tous les jours, comme un symbole du nouveau souffle trouvé par laukrainienne sous Sheva.Loin du climat politique pesant entourant le précédent taulier de la défense jaune et bleue, Yaroslav Rakitskiy, Zabarnyi se laisse suivre en bas de son immeuble, accompagné dans un café ou jusqu'à l'aéroport par un YouTubeur local