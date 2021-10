Première nation qualifiée au Qatar, l'Allemagne a des rêves de grandeur

Alors que l'Allemagne attend de connaître son prochain chancelier, son équipe nationale a déjà trouvé l'homme providentiel, elle. Hans-Dieter Flick a parfaitement démarré son mandat en alignant cinq victoires et en faisant de sa nation la première à rejoindre le Qatar, pays organisateur, sur la grille de départ de la Coupe du monde 2022. L'ex-coach du Bayern a désormais 13 mois pour modeler son groupe et lui redonner la forme d'un grand.

Des jeunes et du jeu

La copie est propre, et rendue dans les temps. L'Allemagne disputera bel et bien sa vingtième Coupe du monde au Qatar l'an prochain (21 novembre-18 décembre). Absolument rien d'étonnant pour une nation placée dans le groupe J avec des adversaires tous classés au-delà de la 40place mondiale. Choqués par la Macédoine de Goran Pandev et Eljif Elmas à la Schauinsland-Reisen-Arena en mars, les Aigles se sont bien remplumés depuis la prise de fonction de Hans-Dieter Flick, loin d'arriver en terre inconnue avec ses huit années d'adjoint de Joachim Löw. Sortie en phase de poules du Mondial russe et en huitièmes de finale l'Euro, laretrouve un peu d'ego.L'adversité reste modeste, mais les résultats prêtent à l'optimisme. Le Liechtenstein (0-2), l'Arménie (6-0), l'Islande (0-4), la Roumanie (2-1) et la Macédoine du Nord (0-4) sont tous passés à la casserole. Un carton plein et un score cumulé de 18-1 qui reflètent un changement de style, aveccomme le note. La machine n'est pas encore totalement rodée, mais l'aventure Lire la suite de l'article sur SoFoot.com