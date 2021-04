Première manche entre le PSG et Manchester City en Ligue des champions

À l'orée de sa demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City ce mercredi soir au Parc des Princes (21h), le PSG se présente face à l'un des favoris de la compétition avec les scalps du Barça et du Bayern dans sa poche pour un affrontement explosif.

PSGManchester City 28/04/21 - 21H00 Ligue des champions Diffusion sur

Plus les semaines passent, et plus le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des champions 2020-2021 ressemble étrangement à un nouveau volume de. C'est vrai : après s'être vengé de Manchester United qui avait poignardé ses rêves en 2019, du multi-récidiviste FC Barcelone et enfin du FC Bayern qui l'avait broyé en finale l'an passé, voilà que le PSG retrouve désormais la trace de Manchester City, son bourreau de l'édition 2015-2016. Cinq ans après, c'est de nouveau au Parc des Princes, mais cette fois en demi-finales, que les deux nouveaux riches du foot mondial vont croiser le fer. Les témoins de l'époque qui avaient vu Manchester City ramener un nul (2-2) miraculeux du Parc ne sont plus nombreux : côté anglais, il y a encore Kevin De Bruyne, buteur ce jour-là, qui tiendra bien sa place alors qu'il fut longtemps incertain pour ce grand rendez-vous. Côté Parisiens, on retrouve Ángel Di María ou Marquinhos et, un degré plus loin, Marco Verratti qui n'en était pas et ne devrait pas commencer ce choc-là Lire la suite de l'article sur SoFoot.com