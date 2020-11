Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Premier League : Wolverhamtpon coule Arsenal Reuters • 29/11/2020 à 23:05 Temps de lecture: 1 min







Premier League : Wolverhamtpon coule Arsenal par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les Wolves sont allés battre Arsenal à l'Emirates Stadium 2/1 au terme d'une partie engagée. Tout avait très mal débuté pour les visiteurs avec le choc terrible tête contre tête entre David Luiz et Raul Jimenez. Ce dernier a dû être évacué en urgence après avoir perdu connaissance l'espace de quelques petites secondes. Après une longue interruption due à ce fait de jeu, les oranges de Wolverhamtpon ont ouvert le score via Neto mais cet avantage n'a tenu que quatre minutes le temps que Gabriel Magalhaes ne remettent les Gunners à flot. Juste avant la pause, c'est Podence qui a redonné l'avantage aux visiteurs qui ne l'ont plus jamais lâché. Avec cette troisième défaite de rang à domicile, Arsenal pointe désormais à la 14e place de Premier League alors que Wolverhampton poursuit son bon début de saison avec une 6e place au compteur.