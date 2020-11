Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Premier League : United se rassure Reuters • 21/11/2020 à 23:16







Premier League : United se rassure par Pierre Sarniguet (iDalgo) Manchester United n'avait toujours pas gagné cette saison dans son antre d'Old Trafford, voilà qui est fait avec un succès sur le plus petit des scores face à West Bromwich Albion (1/0). Sur un penalty inscrit par l'inévitable Bruno Fernandes (56e), les Red Devils remontent au classement puisqu'ils pointent désormais à la 8e position après 8 rencontres effectuées. Pour leur adversaire du soir la série noire se poursuit puisque après neuf journées, les Baggies n'ont toujours pas remporté le moindre match.