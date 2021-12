information fournie par So Foot • 26/12/2021 à 06:00

Premier League : les enjeux du Boxing Day 2021

Ça y est, Noël est passé et le meilleur jour de l'année est enfin arrivé : le 26 décembre, aussi appelé le Boxing Day. Une tradition pour l'Angleterre qui va pouvoir digérer sa dinde devant un spectacle de football (six matchs). Mais si le public sera de la partie et les enjeux importants à tous les niveaux ce dimanche, la crise sanitaire risque de gâcher un peu la fête.

Les Foxes pourront-il freiner l'Eurostar Manchester City ?

Le début de saison timide ( défaite lors du Community Shield contre Leicester ainsi qu' en ouverture de la Premier League à Tottenham ) paraît bien loin pour les. Premier de son groupe en Ligue des champions devant le Paris Saint-Germain, l'équipe de Pep Guardiola a également passé la vitesse supérieure en championnat où sa dernière défaite remonte à la 10journée face à Crystal Palace . Depuis ? Le grand huit, avec le plein lors des huit dernières journées, dont deux récents cartons contre Leeds et Newcastle , et le trône de Premier League récupéré avec autorité. Il ne reste plus qu'à poursuivre la dynamique face à Leicester, moins fringant cette saison (neuvième) mais une des rares équipes outre-Manche à régulièrement titiller les(trois victoires pour leset un nul sur les neuf derniers duels entre les deux clubs). Alors, stop ou encore ?

Tuchel est-il allergique aux fêtes de fin d'année ?

Viré il y a pile un an du Paris…