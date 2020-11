Premier League : Le Tottenham de José Mourinho plie Manchester City

D'un réalisme redoutable, les Spurs de José Mourino ont battu Manchester City pour s'emparer provisoirement de la place de leader de Premier League. Comme au bon vieux temps, Pep Guardiola s'est tactiquement fait avoir par son meilleur ennemi.

Tottenham 2-0 Manchester City

Ferran Torres, le nouveau joujou de Pep Guardiola

Trois buts marqués, un seul accordé

Les grands rendez-vous, José Mourinho adore. Affronter Pep Guardiola, le Portugais kiffe. Fêter un anniversaire, leapprécie. Tutoyer les sommets, l'entraîneur lusitanien aime. Alors, lorsque ces quatre conditions sont réunies, autant dire que le technicien passé par Chelsea ou le Real Madrid ne rate pas l'événement.Grand rendez-vous : un choc Tottenham-Manchester City. En face : Le rival Pep. La bougie à souffler : celle de sa première année chez les. Le sommet en jeu : une pôle position dans le championnat anglais. Du coup, le Mou a sorti ses plus beaux outils et ses hommes ont scrupuleusement respecté le plan. Résultat : deux(signés Son et Kane) en deux frappes cadrées, une victoire tout en efficacité et un bond en tête du classement.Onze tirs à un, 296 passes réussies à 114 et 68,8% de possession de balle. Telles sont les statistiques à la mi-temps, en faveur de Manchester. Pourtant, en rentrant aux vestiaires, c'est bien Tottenham qui porte legrâce à un but d'avance signé Son. Dès la cinquième minute, le Sud-Coréen est trouvé par Ndombele et ouvre en effet le score. Kane double même la mise sur un service de son meilleur pote, mais son pion est refusé pour hors-jeu.