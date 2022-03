Premier League : Le Manchester City de Riyad Mahrez et Kevin De Bruyne cogne Manchester United

Avec un Kevin De Bruyne princier (doublé et assist) et un Riyad Mahrez gourmand (deux buts), le leader Manchester City a saigné son voisin United (4-1) pour reprendre pleine confiance. Comme à l'aller, la marche était trop haute pour les Red Devils.

Manchester City 4-1 Manchester United

Telles et Wan-Bissaka, les couloirs de la mort

Il n'avait jamais remporté un derby de Manchester dans son jardin de l'Etihad Stadium, ni même marqué à domicile face à MU : ce dimanche, en plus de réparer une belle anomalie, Kevin De Bruyne a coulé Manchester United à lui tout seul ou presque, signant un doublé en première période avant de déposer une galette à destination de Riyad Mahrez pour le break. Son coéquipier algérien s'est même lui aussi offert deux pions en deuxième période et le navire rouge a sombré (4-1) en ayant fait illusion pendant moins de 45 minutes. Pour sa découverte du gros poisson Pep Guardiola, Ralf Rangnick essuie sa première défaite à l'extérieur à la tête de sa nouvelle écurie, qui se retrouve au passage éjectée du top 4 par Arsenal . Tandis que le leaderconserve ses six unités d'avance en tête de la Premier League.Cristiano blessé à la hanche, Raphaël Varane Covidé, MU ne s'est pas présenté chez le voisin en tenue de gala. Prenant ses marques tranquillement avec un Jack Grealish s'apprêtant à signer 90 minutes bien consistantes), City a d'ailleurs planté son invité dès sa première occasion, un centre de Bernardo Silva traversant bizarrement la surface pour trouver le pied gauche de Kevin De Bruyne, surgissant devant un Alex Telles hors du coup. Alors que lesavaient déjà la tête sous l'eau, Fred a bien failli signer un vrai but d'avant-centre, mais a buté sur Ederson (9). L'horloger De Bruyne a bien failli remettre ça dans la foulée… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com