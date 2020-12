Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Premier League : Chelsea s'effondre à Wolverhampton, City cale Reuters • 15/12/2020 à 23:31 Temps de lecture: 1 min







Premier League : Chelsea s'effondre à Wolverhampton, City cale par Pierre Sarniguet (iDalgo) Chelsea tombe pour la deuxième fois de suite en Premier League et cette fois-ci, c'est dans le temps additionnel que les Blues de Lampard ont craqué. Giroud avait bien ouvert le score sur une frappe en demi-volée validée par la goal-line technology à la 49e minute mais ensuite, les Wolves ont passé la vitesse supérieure. Podence tout d'abord a égalisé sur un bel exploit personnel avant que Neto ne crucifie Chelsea au bout du temps additionnel (2/1 à la 95e). Cinquièmes, les Blues lâchent du lest sur les premières équipes du championnat mais pas sur Manchester City qui est tombé dans le piège tendu par West Bromwich Albion ce soir. A domicile, les Citizens n'ont pas pu faire mieux que 1/1 contre l'avant-dernière équipe du championnat. Insuffisante, l'équipe de Guardiola a bien tenté de pousser en fin de rencontre mais Johnstone a permis à son équipe de conserver le point du nul grâce à ses arrêts. Malgré 77% de possession de balle et 26 tirs tentés, City n'est que 6e du championnat ce soir.