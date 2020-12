Power Rangers : Force Bleue

Les Glasgow Rangers accueillent le Standard de Liège ce jeudi avec le vent en poupe, et l'objectif de valider leur qualification pour les seizièmes de finale de Ligue Europa. Toujours invaincus depuis le coup d'envoi de la saison, toutes compétitions confondues, les hommes de Steven Gerrard balaient tout sur leur passage.

Le Celtic déjà très loin dans le rétroviseur

Gerrard

23 décembre 1967, Ibrox Park. Quelque 33 000 supporters remplissent les gradins pour assister au nouveau succès des Rangers, cette fois contre Kilmarnock (4-1). Le treizième en quinze journées (pour deux nuls), grâce à un doublé d'Alex Willoughby et deux autres buts signés Willie Johnston et John Greig. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé avant qu'une équipe estampillée RFC ne réédite pareil exploit. Cinquante-trois ans plus tard, lesdominent outrageusement la Scottish Premiership avec le même bilan de treize victoires et deux nuls, pour un total de 41 points sur 45 possibles, 41 buts marqués et 3 encaissés.Le Celtic, qui compte deux matchs en moins, pointe déjà à onze longueurs. Seuls Livingston (0-0) et Hibernian (2-2) ont réussi à freiner une machine désormais bien huilée. Les autres ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hamilton a payé la note la plus lourde avec une rouste 8-0 à l'Ibrox Stadium le 8 novembre. La plus large victoire de l'ère Steven Gerrard. Le tout huit mois après une piteuse défaite lors de la réception du même adversaire, à l'époque où les, tout juste sortis de la Coupe d'Écosse par la petite porte, étaient au creux de la vague. Une démonstration venue confirmer un appétit grandissant et un état d'esprit conquérant, malgré quatre buts d'avance à la mi-temps., avait ainsi souligné James Tavernier au coup de sifflet final.Pas besoin d'attendre le Nouvel An pour mettre en œuvre de vertueuses résolutions, même si vous vous persuadez toujours du contraire.