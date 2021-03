Pourra-t-on un jour voir des matchs de Ligue 1 gratuitement ?

Actuellement est votée à l'Assemblée nationale la loi Sport, et des centaines d'amendements ont été déposés par les groupes parlementaires durant les débats. Parmi ceux-ci, l'un, de la France insoumise, veut imposer une diffusion gratuite des matchs de championnat. Mais est-ce réellement possible ?

La gratuité, un enjeu présidentiel

[...]Voilà comment débute l'amendement 138 déposé par le groupe La France insoumise, mercredi 17 mars à l'Assemblée, lors des discussions sur la proposition de la loi Sport.C'est simple, après les déboires de Mediapro et les difficultés consenties par les fans de foot pour regarder des rencontres normalement, et légalement, à la télévision, les représentants politiques sont prêts à récupérer le sujet et à multiplier les propositions. Avant la France insoumise, dans une tribune du, le député Cédric Roussel avait déjà soumis l'idée d'une diffusion en clair de matchs de Ligue 1 afin de redynamiser et de relancer l'entrain et l'engouement du championnat.Il se dit même, en coulisses, que la question de la télédiffusion du sport en France sera soulevée lors de la prochaine élection présidentielle de 2022, où un certain nombre de candidats prépare déjà des points de réforme, à gauche comme à droite, dans leur programme. Par exemple, régulièrement, l'idée d'une modification, par décret, de la liste des événements sportifs majeurs diffusés en clair, est citée. Cette liste, constituée en 2004, regroupe 20 compétitions, des matchs de l'équipe de France en Coupe du monde au Grand Prix de France de Formule 1 en passant par les compétitions internationales de rugby. Elle impose que ces matchs soient obligatoirement diffusés en clair. Plusieurs candidats potentiels aimeraient donc modifier et amender cette liste et y rajouter des rencontres de Ligue 1, voire des journées de Ligue des champions.Mais est-ce vraiment possible ? Est-ce vraiment envisageable et réalisable d'imposer la gratuité, même partielle, de la diffusion du championnat de France sans conséquence négative ? Intéressons-nous d'abord à l'amendement de la France insoumise, qui a été rejeté par l'Assemblée. Le texte, signé entre autres par Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin Lire la suite de l'article sur SoFoot.com