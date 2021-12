Pourquoi y a-t-il aussi peu d'anciens gardiens devenus entraîneurs principaux ?

Cela fait plus de deux ans et le départ d'Alain Casanova de Toulouse qu'aucun ancien gardien de but ne s'est assis sur un banc de Ligue 1. Conditionnés par un rôle des plus particuliers dans leur vie de joueurs, les ex-derniers remparts se font bien rares dans la confrérie des entraîneurs principaux. Et pourtant, leur vécu dans les cages peut aussi leur donner certains avantages au moment de prendre les rênes d'une équipe de haut niveau.

"Souvent, le gardien est prêt à tout psychologiquement, il encaisse beaucoup au niveau émotionnel. Et quand vous êtes entraîneur c'est pareil, donc peut-être que les mecs n'ont pas envie d'encaisser toute leur vie." Élie Baup

Espèce menacée

Le 1novembre dernier, Tottenham se séparait de Nuno Espirito Santo après moins de trois mois passés sur le banc des. Triste nouvelle pour l'ancien gardien de but de Porto ou du Dynamo Moscou, passé par le banc de Wolverhampton et qui ne laisse donc que deux confrères en poste parmi les cinq grands championnats européens: Julen Lopetegui à Séville et Florian Kohfeldt à Wolfsburg, en attendant que Philippe Montanier retrouve la Ligue 1 avec Toulouse. Le constat est bien là: les anciens gardiens de but devenus entraîneurs principaux ne sont pas légion, y compris si l'on remonte dans le passé. Dino Zoff, Peter Shilton ou encore Raymond Goethals font partie des grands noms qui viennent à l'esprit, et ils pourraient bien avoir du mal à trouver leurs successeurs parmi les portiers du XXIsiècle., confiait même récemment Gigi Buffon dans un entretien à beIN Sports. Poste spécifique et trop peu reconnu? Manque de légitimité? Rôle trop exigeant mentalement? Les raisons invoquées pour expliquer cette pénurie sont nombreuses., explique Mathieu Chabert, débarqué sur le banc de Châteauroux en octobre.Un poste à part dans le staff qui comblerait de nombreux candidats à un parcours de coach, selon celui qui a joué gardien à Béziers et Rouen notamment, avant d'arrêter en raison d'une tumeur à la moelle épinière. Une situation qui tient aussi à la volonté des principaux intéressés eux-mêmes, à en