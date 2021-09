Pourquoi Xherdan Shaqiri est meilleur que Lionel Messi

Le choc entre le PSG et l'OL ce dimanche (20h45) sera l'occasion d'un rendez-vous au sommet entre Leo Messi et Xherdan Shaqiri. Et si l'arrivée en Ligue 1 de l'ancien joueur de Liverpool n'a pas fait autant de bruit que celle de l'Argentin dans la Ville Lumière, le Suisse n'a rien à envier au sextuple Ballon d'or. Voici pourquoi.

Messi est un "remontadeur remontadé" tandis que Shaqiri est simplement un "remontadeur"

Shaqiri est bien meilleur à la presse à cuisses

Il parle au moins trois langues, Messi deux

7 mai 2019. Liverpool explose le Barça 4-0 en demi-finales de Ligue des champions. Après avoir été humiliés 3-0 sur la pelouse du Camp Nou une semaine plus tôt, less'en remettent à Xherdan Shaqiri pour créer l'exploit. Conscient qu'il a l'âme d'un, Jürgen Klopp décide de titulariser le Suisse à Anfield, alors qu'il l'avait gardé sur le banc en Catalogne. Le résultat est sans appel : l'ancien du Bayern délivre la passe décisive sur le troisième but, fait passer Barcelone pour une équipe de seconde zone et renvoie lesse morfondre devant des compilations YouTube du duo Xavi-Iniesta. Lesétaient prévenus, Shaqiri les avait déjà sermonnés lors de son passage à Munich en 2013. Score cumulé : 7-0.Très peu de footeux peuvent se targuer d'avoir des mollets et des cuisses aussi monstrueux que ceux de Xherdan Shaqiri. Mais comme n'importe quel homme modeste qui se respecte, le nouveau joueur de l'OL n'exhibe pas ses mensurations à tout-va. Les dernières en date, mesurées en 2014 : 60 centimètres de tour de cuisse et 44 centimètres de tour de mollet. Ce n'est pas la taille qui compte, mais laferait mieux de ne jamais accompagner le Lyonnais lors du, sous peine d'être la honte de la salle.À l'ère de la mondialisation, parler plusieurs langues Lire la suite de l'article sur SoFoot.com