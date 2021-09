Pourquoi trois joueurs de Djibouti ont fui la sélection ?

Le 3 septembre dernier, trois joueurs de la sélection djiboutienne profitaient d'une escale à l'aéroport de Paris-Orly pour fuir leur pays. Mais qu'a pu motiver une telle décision ?

Peur des représailles après la défaite en Algérie

Le 6 septembre dernier, au stade Moulay-Abdallah de Rabat, le Niger s'imposait 4-2 face à Djibouti dans le cadre des éliminatoire pour la Coupe du monde 2022. Une rencontre délocalisée, les structures djiboutiennes n'étant pas aux normes, qui à première vue, n'offre rien de notable. Elle cache pourtant une petite folie, dont seul le staff de Julien Mette, le sélectionneur français de Djibouti, et ses joueurs sont au courant. Sur le banc des Requins de la mer Rouge, l'homme en tenue de second gardien n'a en vérité d'un portier que la liquette. Ce remplaçant qui n'avait que peu de chance d'entrer a en effet été désigné pour dissimuler le fait que les Djiboutiens ne se présentaient qu'avec un seul gardien, et ainsi éviter qu'un Nigérien ne blessele titulaire. Une situation cocasse, conséquence d'un épisode qui l'est beaucoup moins : trois jours auparavant, à l'occasion d'une escale à Orly de la sélection djiboutienne, trois joueurs ont décidé de se faire la malle : Abubaker Elmi, Bilal Hassan et Nasradin Aptidon. Évidemment, les deux derniers d'entre eux sont gardiens de but.Le 3 septembre au soir, les trois fuyards ont en effet profité d'une attente à rallonge dans les couloirs de l'aéroport parisien, entre le vol en provenance d'Alger, où les Djiboutiens venaient de s'incliner 8-0 face au champion d'Afrique, et celui pour Rabat. Un arrêt qui a duré près de cinq heures, la faute à un premier vol raté par la délégation, à cause de tests Covid pas aux normes et de problèmes de visas de transit. Cinq heures lors desquelles les joueurs errent par groupes dans le terminal, sans vraiment se soucier de ce que font leurs coéquipiers. À tel point que personne ne s'aperçoit que trois éléments ont disparu. Mais qu'est-ce qui a bien pu motiver ces trois footballeurs à fuir ce pays de moins d'un million d'habitants, niché entre l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie ?