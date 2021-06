Pourquoi Stéfanos Tsitsipás peut remporter Roland-Garros 2021

Après sa démonstration de tennis contre Rafael Nadal en demi-finales (3-6, 6-3, 7-6, 6-2), Novak Djokovic devient logiquement l'immense favori de cette finale inédite dans le tableau simple messieurs des Internationaux de France. Pourtant, Stéfanos Tsitsipás aura une belle carte à jouer pour venir coiffer le Serbe au poteau sur le court Philippe-Chatrier. Voilà pourquoi.

Parce que vaincre Nadal n'assure pas le titre à Djokovic

Vendredi, Novak Djokovic a fait trembler la terre battue porte d'Auteuil en faisant chuter le maître des lieux, quadruple tenant du titre. Un séisme, tant la facilité de Nadal (légèrement mise à mal par Diego Schwartzman au tour précédent) paraissait évidente depuis le début du tournoi. Mais voilà, le numéro un mondial n'était pas un adversaire quelconque pour le Majorquin, surtout à Roland. Membre du duo très fermé des tennismen vainqueurs du taureau de Manacor à Roland-Garros, Djokovic avait pris quelques leçons de tennis de la part de Nadal, mais il savait comment trouver les solutions face à lui. Le 3 juin 2015, sa victoire en quarts de finale avait même été plus large que ce vendredi (7-5, 6-3, 6-1). Mais ce Roland-Garros 2015 ne sonne pas pour autant comme le meilleur souvenir du Serbe à Paris. La raison ? Un certain Stan Wawrinka.En demi-finales, Djoko avait dû batailler pendant cinq sets contre Andy Murray pour se qualifier en finale du tournoi (6-3, 6-3, 5-7, 5-7, 6-1). C'était sa deuxième finale à Roland-Garros et après son échec de 2012 contre Rafael Nadal, le Djoker apparaissait comme favori pour soulever pour la première fois de sa carrière la coupe des Mousquetaires. Sauf qu'en face, il y avait un Suisse avec un short en maillot de bain, une détermination monumentale et un revers à une main stratosphérique. Ce jour-là, Wawrinka a fait comprendre que jouer une première finale à Roland-Garros n'était pas forcément synonyme de défaite obligatoire. Après avoir concédé la première manche, l'Helvète récite son tennis de manière prodigieuse et fait mordre la poussière à son adversaire en 3 heures et 12 minutes (4-6, 6-4, 6-3, 6-4). Certes, Stanimal pouvait se targuer d'avoir déjà remporté un tournoi du Grand Chelem à l'époque (l'Open d'Australie 2014), mais son exploit pourrait bien inspirer Tsitsipás, également adepte du revers à une main.