Pourquoi on déteste le concept de lofteurs au PSG

Depuis l'arrivée de Luis Campos, le PSG a ouvert un loft où viennent se serrer les réprouvés de l'effectif parisien. Cette décision participe à la com' d'un club qui veut casser l'image peu flatteuse d'une colonie de vacances pour stars surpayées. En effet, rien de plus facile et de sans risque que de taper sur des joueurs qui ne paraissent rester que pour le gros chèque de fin de mois. Ce serait oublier un peu vite qui les a fait venir et qu'un footballeur reste un salarié avec des droits.

Personne ne va plaindre Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Rafinha ou encore Thilo Kehrer. Ils reçoivent toujours leurs généreux émoluments et leur situation n'a rien à voir avec l'enfer vécu par un ouvrier lambda sur un chantier au Qatar. En outre, la LFP, sous pression de l'UNFP, a quelque peu encadré cette fameuse mode du "loft", dont le terme à lui seul, entre une télé-réalité et un Airbnb luxueux, dit beaucoup de notre époque. L'article 507 de la charte de la Ligue stipule ainsi que cette parenthèse doit s'arrêter au 31 août et qu'elle doitIci, le "motif exclusivement sportif" est la volonté affichée par la nouvelle direction sportive de travailler avec un noyau dur plus réduit (21 joueurs de champ tout au plus). En revanche, la référence à la dimension contractuelle mérite que l'on s'y attarde.De fait, si tout ce beau monde émarge aujourd'hui dans l'effectif du PSG, c'est avant tout parce que chacun des membres de cette liste a signé un contrat avec le club parisien, qui a même parfois célébré l'accord de manière ostentatoire. Certains étaient même recrutés pour être des titulaires. Or, le message véhiculé derrière le fait de s'entraîner à part - un coach diplômé doit d'ailleurs leur être attribué - revient à leur filer les coordonnées GPS jusqu'à la porte de sortie. En quelque sorte, le patron punit son employé pour le pousser à s'en aller. Dans l'administration, on parle de mise au placard et aux prud'hommes, l'affaire sera vite jugée. Sauf qu'en football, la vexation est publique, scénarisée. Il ne manque que les caméras et l'épreuve du feu de camp. Par ailleurs, l'employeur cherche évidemment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com