Pourquoi Michel Der Zakarian doit envoyer Nantes en L2

Les deux mandats du coach Der Zakarian à Nantes ont incarné en profondeur toutes les dérives de la présidence Kita. Mais ce dimanche, l'entraîneur franco-arménien dispute à la Beaujoire son dernier match sur le banc de Montpellier et a l'occasion d'envoyer son ancien président aux portes du purgatoire. Puisque Nantes est son club de cœur, il doit le faire.

Kita-Der Zakarian, lourd passif

Retour de bâton (locution) : conséquence pénible d'un acte passé. À la fin du mois de mai 2008, Waldemar Kita boucle sa première année de présidence à la tête du FC Nantes et réunit la presse à la Jonelière pour dresser le bilan de la saison. Le club, entraîné par un jeune coach franco-arménien qui achève sa première saison complète sur un banc professionnel, vient alors d'obtenir une remontée aisée en Ligue 1 au terme d'un exercice esthétiquement abouti. Abouti... aux yeux du grand public, seulement. Face à un parterre de journalistes locaux qui apprend encore à découvrir sa personnalité, le néo-président penche en effet la tête sur son micro :(Michel Der Zakarian et son adjoint Baptiste Gentili, NDLR)C'est l'an 1 de l'ère Kita, et l'environnement nantais comprend déjà que si l'audace avait un visage, elle aurait les yeux bleus et une fossette au menton.Il faut dire que ce coach, Waldemar Kita ne l'a pas choisi. Quand l'homme d'affaires franco-polonais acquiert le club à l'été 2007, Michel Der Zakarian est déjà en poste depuis quelques mois. Kita aimerait mieux Jean-Pierre Papin, mais l'ancien buteur des Bleus répond par la négative à ses clins d'œil insistants. Alors tant pis, il fera avec Der Zakarian. Ensemble, ils monteront en Ligue 1. Tout seul, il décidera de l'éjecter après seulement trois matchs à l'étage supérieur la saison suivante. Nantes finira... avant-dernier., dira Waldemar Kita. De s'être séparé de Michel Der Zakarian ? Non, de ne pas s'en être séparé plus tôt.Pas avare en contradictions intellectuelles, il ira, quatre ans plus tard et alors que son FC Nantes empile les saisons navrantes au fond du championnat de Ligue 2, payer une indemnité de transfert au Clermont Foot pour en récupérer l'entraîneur : Michel Der Zakarian. Au long de ce second mandat (2012-2016), qui voit le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com