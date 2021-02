Pourquoi Marseille va enfin gagner à Bordeaux

Chaque année, c'est le même refrain : Marseille n'a plus gagné à Bordeaux depuis Mathusalem, et doit trouver la clé pour s'y imposer. Cette saison, les Girondins fêtent ainsi leur 43 ans d'invincibilité à domicile contre leur vieil ennemi. Un record auquel ils tiennent, mais qui va céder en cette année particulière où tout fout le camp. Oui, l'OM va enfin gagner à Bordeaux. Parce que...

Parce que Giscard est mort

Parce que ça sera à huis clos

Parce que Bamba Dieng

? L'OM fait le break grâce au premier but de Dieng en pros et s'impose face à Auxerre (2-0) ! #AJAOMSuivez les 32e de finale sur Eurosport 2 et https://t.co/XcZuM6O9AA

Au revoir, Valéry. Le 2 décembre 2020, le troisième président de la VRépublique nous a quittés, à 94 ans et des poussières, emporté par la Covid-19. Celui qu'on pensait insubmersible - à l'image de Michel Drucker, d'Élisabeth II ou de Vitorino Hilton - a finalement cédé, rattrapé par son âge et par ce satané virus. Non, Giscard n'était pas éternel. Et au-delà de ce caractère banalement mortel, il était le président de la dernière victoire marseillaise à Bordeaux un soir de 1977. Alors, si ce président qu'on pensait invulnérable s'en est allé cette année, il ne peut qu'en être de même pour ce record ineffaçable des tablettes. Larguet, à la barre !Les scènes sont connues, classiques : tous les ans, les supporters bordelais font monter la pression avant la réception de l'OM. Pour un club dont les " derbys " sont contre Nantes (350 km) et Toulouse (245 km), la réception du vieux rival marseillais est toujours l'événement de l'année. Tant en l'honneur de cette rivalité que pour le record d'invincibilité. Pendant ce temps, à Marseille, tout le monde se fout plus ou moins de ce match. Mais il n'empêche qu'en plus de la pression médiatique, quand l'OM se pointe au Matmut Atlantique, il se heurte à un stade plein et survolté qui, quand il le veut - et il le veut souvent, contre l'OM -, se transforme en chaudron. Une arène qui transcende les Girondins à chaque fois, et qui fête le moindre match nul comme un trophée. Sauf que ce dimanche, l'arène en question sera vide.