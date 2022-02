Pourquoi Marco Verratti ne doit pas être sanctionné par la LFP

La nouvelle est tombée : le criminel Marco Verratti sera entendu auprès de la commission de discipline de la LFP le 2 mars prochain. Son chef d'accusation : une déclaration crue au micro de Canal+, juste après la défaite du PSG face à Nantes le 20 février dernier, mettant en cause l'arbitrage. Pour ces propos jugés " grossiers ", le milieu de terrain risque jusqu'à cinq matchs de suspension.

Fred Antonetti en a fait l'amère expérience vendredi dernier à Lille après son échange de gnons avec Sylvain Armand, la France n'aime pas les gens qui sortent des clous . Le coach du FC Metz s'est d'ailleurs vu infliger une suspension de dix matchs (dont trois en sursis) et il pourrait être bientôt rejoint derrière les "barreaux" par un certain Marco Verratti. Comme le Corse, le Petit Hibou n'est pas un BCBG, loin de là. Lui aussi peut dégoupiller instantanément, voir grimper la sève de la colère en lui sans prévenir et s'en prendre au corps arbitral. D'habitude, cela se cantonne au rectangle vert et se solde par un petit carton jaune. Rien de plus. Mais samedi dernier après la défaite à la Beaujoire , Marco avait laissé ses filtres au vestiaire et a exprimé tout son ras-le-bol face aux caméras de Canal+., lâchait l'Italien. Aujourd'hui, il encourt une peine de cinq matchs de suspension pour avoir tenu ces propos. Dans ce torrent médiatique le menant au bûcher, Verratti mérite d'être défendu. Au moins pour la beauté de la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com