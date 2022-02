Pourquoi Manchester United va gagner la Ligue des champions

Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, en 2013, Manchester United gravite dans un monde où déceptions et espoirs se succèdent inlassablement. Un monde pourtant voué à disparaître le 28 mai prochain, au moment où Harry Maguire ou Cristiano Ronaldo, selon les tabloïds anglais, soulèvera le trophée de la Ligue des champions. N'en déplaise à Pep Guardiola, la coupe aux grandes oreilles rejoindra bien Manchester cette année mais du côté des Red Devils, et voila (CR)7 bonnes raisons d'y croire.

Atlético Manchester United 23/02/2022 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Parce qu'ils ont finalement évité le Paris-Saint-Germain

Parce que Cristiano Ronaldo, évidemment

Le plan de l'UEFA, censé conduire, par le plus grand des hasards, à un nouvel affrontement Messi-Ronaldo est finalement tombé à l'eau . Cela n'en reste pas moins une excellente nouvelle pour Manchester Unifié. D'abord parce que le PSG aurait pu les sortir dès les huitièmes mais aussi, et surtout, parce que depuis l'arrivée de QSI, en 2011, les Parisiens n'ont croisé qu'à deux reprises (trois avec la finale face au Bayern en 2020) la route du futur champion. Le FC Barcelone en 2015 et le Real en 2018. Bon, encore faut-il pouvoir s'arranger à nouveau avec les messieurs de l'UEFA pour esquiver les Parisiens lors du prochain tirage.Y a-t-il vraiment besoin d'en dire plus ? Meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, avec 140 pions, le Portugais vise, désormais, un nouveau record : celui de Paco Gento et de ses six titres. Le Lusitanien reste pour le moment bloqué à cinq, le premier… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com