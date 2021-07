Pourquoi les perdants d'une finale enlèvent-ils immédiatement leur médaille ?

Ce dimanche, les Anglais se sont inclinés en finale de l'Euro face à l'Italie au bout de la nuit et d'une cruelle séance de tirs au but. Une grande déception pour les Three Lions qui s'est matérialisée par un comportement que l'on voit de plus en plus dans le football : celui de retirer instantanément sa médaille après sa remise.

"Le caractère guerrier du sportif s'exprime, celui qui n'accepte pas l'échec et maximise ses chances de gagner."Clément Le Coz

Cette médaille qui pèse une tonne...

"J'ai enlevé la médaille directement après le podium. Je n'avais pas digéré. Mais j'ai respecté

C'est une scène à laquelle on est désormais habitués : celle des vainqueurs faisant une haie d'honneur aux vaincus qui s'avancent vers l'estrade pour recevoir leur breloque argentée. Les Anglais n'y ont pas coupé et se sont avancés vers le président de l'UEFA, Aleksander ?eferin, avec le visage défait. Mason Mount n'attend même pas que ?eferin lui glisse la médaille autour du cou pour l'enlever. Kalvin Phillips, qui le suit de près, l'enlève presque instantanément, mais l'embrasse tout de même. Des comportements récurrents lors des cérémonies, qui divisent toujours autant les observateurs.Lors d'une remise de médaille, que devraient faire les joueurs ? Accepter la médaille, la conserver autour du cou et attendre sagement avec leurs copains. Ça, c'est dans un monde idéal. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Ces dernières temps, le fait d'enlever sa médaille est devenu une tendance qui s'est confirmée lors des finales de Ligue Europa, de Ligue des champions et, donc, de l'Euro ce dimanche. Mais alors, pourquoi les athlètes semblent-ils vouloir se défaire le plus rapidement possible de cette médaille ? Clément Le Coz, psychologue du sport et préparateur mental, nous donne un premier élément de réponse :