Pourquoi Lens va attraper la Ligue des champions

Ne cherchez plus la sensation de la saison en Ligue 1 : elle est là, juste sous vos yeux. Septièmes deux saisons de suite depuis la remontée dans l'élite, les Sang et Or sont armés pour retrouver la piste aux étoiles qui les fuit depuis vingt ans. Explications.

Parce que la clique artésienne arrive à maturité

Parce que Seko Fofana doit devenir le roi de l'Artois

Grand amateur de pinard, Franck Haise considère sa troupe tel un Châteauneuf-du-Pape. Nul doute, la décantation arrive à son stade final. Et ce, malgré un jeu de chaises musicales qui n'a pas vraiment fait trembler les murs de la Gaillette. Jonathan Clauss sur la Canebière, Cheick Doucouré à Crystal Palace, on aurait pu croire Lens affaibli. Que nenni. Machado et Cabot (qui doit s'imposer) ont pris le relais dans le couloir, Salis Abdul Samed est la copie conforme de Doucouré, et devant, Openda promet de faire des ravages., lâchait Haise fin mai. Après une démonstration à Monaco et 7 points en trois journées (meilleur départ en Ligue 1 depuis 2004), le système de jeu et le groupe sont déjà affûtés et moins en déséquilibre défensivement. Devant eux en ce moment : le PSG et c'est tout.Capable de se farcir l'ascension des 339 terrils du Nord Pas-de-Calais sans un seul point de côté, le stakhanoviste artésien sera la pièce maîtresse du retour en C1. Pierre angulaire du milieu, détonateur sur bon nombre de transitions, Seko Fofana flingue tous les os qui traînent sur son passage. 76 rencontres disputées avec Lens depuis son arrivée à l'été 2020, titulaire 70 fois, il a déjà délivré cette saison deux passes dé et inscrit un penalty, à Louis-II. Homme le plus courtisé du bassin minier, le taulier ivoirien va encore filer quelques frissons aux supporters jusqu'à la fin du mercato estival. Mais celui à qui on a dit qu'il déboulait dans " un club de merde " lorsqu'il a rejoint Lens en provenance de l'Udinese (pour 10 millions d'euros) a encore quelques clapets à fermer.