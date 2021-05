Pourquoi le Rassemblement National s'empare-t-il du foot ?

La sélection de Karim Benzema (tout comme le choix d'un morceau du rappeur Youssoupha pour le clip accompagnant la présentation de la liste de Deschamps) a permis au RN de récupérer, à son profit politique, l'actualité du football. Une occasion particulièrement bien exploitée pour s'imposer dans le débat, et surtout remettre son propre agenda sur le devant de la scène. Car c'est bien dans la perspective d'une présidentielle marquée par la droitisation du débat public qu'il faut penser cette séquence et ces prises de position, plutôt rares, de la part de l'extrême droite.

Redevenir méchants

Le tweet de Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône, a réussi l'exploit de déformer gravement les propos de l'attaquant madrilène et de ressortir le vieux fantasme de sa famille politique : les "vrais" Gaulois ne le sont que par le "sang". Ce discours, appliqué autrefois aux immigrés juifs d'Europe de l'Est ou aux Italiens, retombe désormais sur les enfants de l'émigration post-coloniale. Jordan Bardella, vice-président du parti et député européen, a ensuite embrayé sur France Info concernant Youssoupha :Le rappeur, choisi pour être l'auteur de l'hymne des Bleus, ne serait de la sorte pas assez rassembleur. Alors qu'évidemment, le RN prône l'unité de tous les Français. Contre-pied parfait, dans la démagogie...Ces polémiques surviennent alors que le reste de la classe politique a plutôt bien accepté le retour de l'ancien paria, y compris au sommet de l'État. De même, Roxana Maracineanu a défendu le choix de Youssoupha qui. Ce consensus représentait du pain béni pour un RN largement banalisé, l'étape de la dédiabolisation étant dépassée depuis longtemps puisque ses idées sont largement promues par des chroniqueurs (voire des journalistes) qui finissent par se présenter sur ses listes.Le football, par son aura et son importance sociale, lui offre soudainement un terrain idéal pour travailler ses fondamentaux auprès de l'électorat et surtout de ses sympathisants.