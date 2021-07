Pourquoi le numéro 24 dérange-t-il tant au Brésil ?

Alors que le Brésil va affronter le Pérou en demi-finales de la Copa América dans la nuit de lundi à mardi (1h du matin), l'association de défense des droits LGBT+ a déposé une plainte à l'encontre de la fédération brésilienne de football. La raison ? L'absence du numéro 24 dans les rangs de la Seleção. Une absence loin d'être anodine et profondément ancrée dans la société brésilienne qui trouve son origine dans... une loterie illégale.

Le vice du cerf

Pandémie mondiale oblige, la Copa América qui est en train de se disputer en ce moment au Brésil a permis aux sélections de débarquer avec 24 joueurs au lieu de 23 habituellement. Pourtant, c'est bien le numéro 25, Douglas Luiz, qui cède sa place à Casemiro lors de la 63minute du match opposant le Brésil à l'Équateur (1-1) comptant pour la phase de groupes. Une anomalie, puisque le Brésil est la seule équipe participante à avoir attribué le numéro 25 et par conséquent envoyé le 24 aux oubliettes. Simple superstition ? Non. De l'homophobie ? Probablement.Pour trouver la source de cette proscription du 24, il faut remonter à la fin du XIXsiècle. En 1892, le baron João Batista Viana Drummond, fondateur et propriétaire du zoo de Rio de Janeiro, décide de créer une loterie pour combler le déficit occasionné par son zoo. Le(jeu de l'animal en VF) voit le jour. Le principe est simple : il faut choisir une carte numérotée de 1 à 25, chaque carte étant associée à un animal. Puis un animal est tiré au sort, et nous tenons notre gagnant. C'est ici le début des soucis pour le 24, puisque dans ce jeu, il est associé au(cerf en VF). Maisest également employé pour désigner un homosexuel de manière péjorative au Brésil. L'association entre le 24 et l'homosexualité a donc perduré au point d'envahir le football et d'en faire le numéro à éviter à tout prix., explique Gustavo Andrada Bandeira, chercheur en éducation et auteur d'un livre sur la sexualité dans le football.