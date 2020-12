Pourquoi le licenciement de Stéphane Guy est une mauvaise nouvelle pour le foot

Après avoir pris la défense à l'antenne de Sébastien Thoen et s'être indirectement livré au crime de lèse-Pascal Praud, Stéphane Guy s'est fait virer de chez Canal Plus. Si ce genre de sanctions constitue évidemment une grave menace pour le journalisme et la liberté d'expression, il ne faut pas oublier que le football français risque également d'en pâtir.

Stéphane Guy viré de Canal Plus. La nouvelle de cette mini-purge stalinienne tombe pile-poil au moment où la chaîne cryptée, qui avait bâti son succès sur le X et le foot, se retrouve sur le point de récupérer les droits télé de la Ligue 1 après le naufrage de Mediapro. Si commenter l'actualité du ballon rond peut représenter pour certains un front très secondaire de la défense d'un journalisme libre et indépendant, l'année 2020 a pourtant démontré à quel point l'exercice s'avérait vital pour la vie du débat démocratique dans notre pays. Ne serait-ce qu'avec le cas du racisme, explosant lors d'un match de Ligue des champions du PSG.Ce sport, devenu phénomène de société, a besoin d'un traitement qui outrepasse les échanges sur le plateau du. Et quand bien même on ne mobiliserait pas les grandes thématiques sociétales, il n'en demeure néanmoins pas moins vrai que ce qui se passe autour et sur le terrain mérite d'être trituré avec le plus grand sérieux combiné à un esprit critique affûté. Même si cela peut paraître futile, ou encore superflu.Le foot français, et surtout la LFP ou la direction des clubs, se croient déjà suffisamment de droit divin. Sans avis ni retour "de l'extérieur", cette autosatisfaction - qui a déjà produit ledes droits télé, ou qui conduit à recruter Raymond Domenech à Nantes - s'épancherait dans le silence poli de plateaux télé réduits à l'enregistrement des décisions ou à l'affrontement sur les prises de poids des joueurs entre deux polémiques sur leur vie privée.Naturellement, il ne s'agit de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com