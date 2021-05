Pourquoi le football est-il meilleur que la réouverture des terrasses ?

Il y a ceux qui aiment s'entasser sur un bout de trottoir pour faire semblant de s'apprécier entre eux. Et il y a ceux qui préfèrent s'entasser au stade pour s'aimer vraiment. Les gens biens sont dans la deuxième catégorie.

Les terrasses de la discorde

Ce mercredi 19 mai au matin, les Français ont le sourire aux lèvres. Ils ont pu commencer leur journée comme d'habitude : une petite douche, un brossage de dent, des croquettes jetées dans la gamelle du chat, un tâtement de toutes les poches pour vérifier que les clefs sont bien là, le masque sur le pif et on est prêt pour affronter le monde extérieur. Sauf qu'aujourd'hui, un grand plaisir fait son retour dans nos vies. Et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il ne s'agit pas de prendre un café en terrasse, ou plutôt sur trois bouts de palettes sculptées par-dessus le caniveau pour l'occasion. Le vrai plaisir, c'est de pouvoir acheteren même temps que ce café trop cher, et d'y contempler la joie de Karim Benzema, "" Didier Deschamps, sélectionné pour participer à l'Euro avec l'Equipe de France. Comment être emballé par la réouverture des terrasses, fermées depuis seulement un peu plus de six mois, quand la veille, le meilleur footballeur français a fait son retour en sélection après plus de cinq ans d'absence ?Imaginez une seconde ce moment : Olivier Giroud qui va se prendre un tampon pour dévier un ballon de la tête dans les pieds de Karim Benzema, qui contrôle parfaitement, crochète son adversaire et plante le but de la victoire en finale de l'Euro. Bah c'est très simple : plus de fracture sociale. La France réconciliée. Marine Le Pen qui fait 3% à la prochaine présidentielle. Jean Messiha et Taha Bouhafs qui dansent la lambada ensemble. Voilà ce que peut permettre le football quand on lui laisse la place qu'il mérite. Alors que la réouverture des terrasses, c'est un nouveau terreau fertile pour continuer de diviser les Français. Parce que seuls les chômeurs vont pouvoir se mettre bien à 15 heures en terrasse toute la semaine, histoire de remettre une pièce dans la machine "".Pire que le concept de terrasse, on parle bien là de la réouverture de celles-ci. Donc tout le monde semble avoir oublié que c'était nul. S'entasser sur un bout de trottoir avec vue sur les embrouilles entre cyclistes et chauffeurs-livreurs est apparemment devenue le "