Pourquoi le foot à 5 doit-il remplacer le foot à 11 aux JO ?

Grotesque, l'élimination de l'équipe de France olympique est d'abord symptomatique des maux du football masculin à 11. Face à l'absence d'intérêt de la discipline aux JO, le temps du foot à 5 a sonné. Beach soccer, futsal ou five, les possibilités sont nombreuses et déjà plus adaptées aux Jeux.

Parce qu'on bouffe déjà du foot à 11 le reste de l'année

Parce que c'est la saison des five entre potes

Le foot masculin a-t-il sa place aux JO ?

Parce qu'il faut que ce soit plus court et spectaculaire

Eh bien avec le foot à 11, c'est pareil. Du dernier match de Premier League le lundi soir, en passant par le combo Ligue des champions-Ligue Europa, puis le début des hostilités le vendredi soir avant le bouquet final le week-end, le foot à 11 est omniprésent. De quoi ravir les amoureux du ballon rond. Cependant, il faut tout de même reconnaître au break estival son côté bénéfique. Pour les joueurs, d'abord, qui ont eux aussi le droit de souffler au milieu d'une année qui ressemble de plus en plus à un interminable marathon. Et puis pour les supporters, ensuite. Car au lieu de s'endormir sur leur serviette de plage devant les matchs de préparation de leurs clubs préférés, ceux qui font vivre ce sport devraient avoir le droit de nourrir leur curiosité en découvrant de nouvelles disciplines.Qui dit Jeux olympiques d'été, dit fin de saison des clubs amateurs et donc des entraînements. Voici donc venu le moment de ressortir sa vieille paire de baskets pour taper dans le ballon sur le bitume du quartier, ou même pieds nus à la plage entre une sieste et une baignade dans les eaux fraîches de la Bretagne. C'est donc le timing idéal pour mater du beach soccer ou du futsal afin d'impressionner ses potes en reproduisant les gestes de Ricardinho.Rien à voir avec les demandes d'Andrea Agnelli. Mais avouez que se poser une heure et demie devant sa télé pour mater un seul match, ce n'est pas l'esprit JO. Surtout lorsqu'on assiste à un vieux 0-0. À l'inverse, le beach soccer, le futsal, le five ou même Lire la suite de l'article sur SoFoot.com