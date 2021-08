Pourquoi la Serie A n'a-t-elle toujours pas de diffuseur en France ?

La Serie A débute le 21 août. Problème, pour le moment, aucune chaîne française ne dispose des droits du championnat italien. Et à moins que cet imbroglio ne se résolve dans les trois prochains jours, la diffusion de cette première journée va passer à la trappe. La faute à un incident diplomatique qui se déroule à 6000 kilomètres de là.

La politique de l'écran noir

BeIn VS beout

Voilà plusieurs jours que le téléphone de Philippe Genin, le monsieur Serie A de beIN Sport, ne cesse de vibrer à chaque notification Twitter. Et pour cause, à quelques jours de la reprise, beIN n'a toujours pas annoncé qu'elle allait diffuser le championnat italien cette Serie A. Alors, les fans s'impatientent et interpellent le commentateur, qui, visiblement, n'est pas beaucoup plus informé. Et comme du côté des dirigeants de la chaîne, c'est silence radio, on ne sait toujours pas si les matchs de la première journée seront diffusés sur une chaîne française.S'il était difficile d'imaginer une situation aussi extrême, il existait touteois quelques signes avant-coureurs. Le samedi 20 juin 2020, le championnat italien reprend ses droits après trois mois et demi d'arrêt. Au programme, deux affiches : Torino-Parme et Hellas Vérone-Cagliari. Les fans de football transalpin se posent devant leur téléviseur et ont comme spectacle... un écran noir. Rebelotte le dimanche, puis le lundi. Aucun match, rien. Cependant, il n'y a pas que la France qui est alors touchée : c'est beIN Media Group qui a alors ordonné l'arrêt de la diffusion de la Serie A.D'après l'Équipe, cette décision était motivée par deux choses. La première, l'indemnisation demandée par le groupe qatari au gérant des droits TV internationaux du championnat italien afin de compenser le préjudice causé par la pandémie de coronavirus, requête acceptée puisque la diffusion avait repris la semaine suivante. La seconde, l'affaire beoutQ.Depuis plusieurs années les relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et le Qatar ne sont pas au beau fixe, chacun essayant de torpiller l'autre quand il le peut. En 2017, quelques mois après que le Qatar a décidé de stopper toute collaboration économique avec le royaume de Mohammed ben Salmane, le service de télévision pirate beoutQ apparaît. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com