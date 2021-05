Pourquoi la semaine de River Plate mériterait une mini-série Netflix

Des détonations, du reggaeton, du gaz lacrymogène, un méga cluster de coronavirus, un gars qui arrêtait des pénos contre de l'argent dans les quartiers défavorisés propulsé titulaire à la Bombonera et surtout un joueur de champ dans les buts avec seulement onze types sur une feuille de match. En temps normal, cela devrait faire kamoulox. En pleine pandémie, c'est simplement l'invraisemblable semaine vécue par l'équipe entraînée par Marcelo Gallardo en Argentine. Les supporters ont déjà prévu d'en reparler pendant deux cent ans au moins. Previously on River Plate...

Episode 1 - Les larmes de Barranquilla

C'est un scénario que les plus grandes plumes n'auraient pas imaginé. Même en Argentine. Au pays de feu Diego, la littérature a pourtant déjà produit une quantité infinie et inestimable de textes footballistiques tous plus barrés les uns que les autres. A la hauteur de la passion nationale. L'histoire d'une superstar mondiale qui retournerait dans son club d'enfance le temps d'un match pour défendre l'honneur des siens contre l'équipe du quartier voisin ? Déjà écrite par Eduardo Sacheri. Un vieux supporter emmené de force à un match capital parce que son équipe a toujours gagné quand il était présent en tribunes ? Sortie de l'imagination du regretté Roberto Fontanarrosa. La semaine que vient de vivre River Plate ressemble bien à une nouvelle qu'aurait pu raconter le mythique écrivain rosarino. Elle peut faire rire et pleurer à la fois.C'est l'histoire d'une équipe qui regardait d'abord les autres clubs argentins galérer. Boca Juniors était privé de son gardien de but titulaire pour le superclásico car bloqué en Equateur après un contrôle positif au Covid. Plus ou moins pour les mêmes raisons, l'effectif d'Independiente était lui refoulé par les autorités brésiliennes et contraint de passer la nuit à l'aéroport de Bahía, façon Tom Hanks dans le Terminal. Quelques jours auparavant, une trentaine de cas de coronavirus obligeait Banfield, un rival en championnat, à envoyer les " pibes " sur le terrain. Profondément touchée, l'institution de la banlieue sud de Buenos Aires n'avait alors même plus un gars disponible pour assurer la sécurité autour du Stade Florencio-Sola. Plutôt épargné jusqu'alors, River Plate observe tout cela à distance. Mais ça, c'était juste avant de prendre l'avion pour la Colombie.