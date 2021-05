Pourquoi la saison de Barcelone est réussie

Une troisième place en Liga, combinée à une élimination cuisante en huitièmes de finale de Ligue des champions ? Un bilan loin, très loin du standing du FC Barcelone. Pourtant, le club a fait bien mieux qu'espéré. Avec un effectif beaucoup trop faible pour jouer les premiers rôles, Ronald Koeman a réussi à redresser la barre et a même donné l'illusion de pouvoir prétendre au titre. De quoi juger la saison 2020-2021 des Catalans comme plutôt réussie.

Un club en lambeaux

La dernière marche du podium de Liga, voilà le résultat final du FC Barcelone. Un événement, quand on sait que lesn'avaient pas occupé une aussi mauvaise position depuis la saison 2007-2008. En Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et un Kylian Mbappé de feu sont en plus venus au Camp Nou les éliminer. D'un point de vue comptable, tout porte donc à croire que l'exercice barcelonais est à placer sous le signe de l'échec. Cependant, il en est tout autrement. Ronald Koeman et les siens ont en effet réussi à raviver la flamme du club, dans une situation pourtant proche d'être catastrophique. C'est d'ailleurs l'intéressé qui l'indique, en conférence de presse :(la Coupe du Roi)À la fin de l'été dernier, l'institution catalane vivait ainsi une crise sans précédent et tout portait à croire qu'elle fonçait droit dans le mur.Le 14 août, le Barça connaît carrément la plus grosse humiliation de son ère moderne. Le Bayern vient de lui en passer huit à Lisbonne, dans un match qui restera dans la postérité. Dans la foulée, Lionel Messi fait son possible pour quitter le navire qui coule, lesdemandent la tête du président Josep Maria Bartomeu et cinq titulaires de l'équipe font leurs valises (Luis Suárez, Ivan Rakiti?, Arturo Vidal, Nélson Semedo et Arthur). Ce qui n'effraie pas pour autant Ronald Koeman, alors sélectionneur de la Hollande, qui débarque au bord de la Méditerranée. Les supporters savent qu'ils vont vivre une saison galère et n'en attendent pas grand-chose, si ce n'est qu'elle serve de transition avant la prochaine. Mais voilà que le coach batave commet une grande erreur : il fait croire auxque l'équipe peut tout de même être compétitive, voire lutter sur tous les tableaux. Mais si le Barça n'a finalement pas su suivre le rythme des cadors sur la fin du championnat et a terminé la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com