Pourquoi la musique du Multiplex nous titille-t-elle tant ?

Certains la craignent comme le loup blanc, d'autres l'attendent avec impatience et espèrent l'entendre retentir, mais tous s'accordent à dire que la musique du Multiplex de Canal + fait rêver. Véritable raison d'être des soirées Ligue 1, cette petite sonnerie a fait son bout de chemin année après année jusqu'à devenir littéralement culte. Ça valait bien la peine qu'on s'y attarde.

Vidéo

"Cela fait partie des madeleines de Proust"

Chaque saison, c'est la même rengaine. L'été approche, la saison se termine, et le couperet doit invariablement tomber. Si la Ligue 1 était une classe de lycée, la fameuse 38e journée en serait son conseil de classe. Comme d'habitude, les chefs de file et les élèves convenables ont déjà réservé leurs vacances, plié leurs serviettes de plage et glissé le tube de crème solaire au fond de la valise, bien calé dans un sac plastique. Cette année, le conseil hésite entre trois têtes pour attribuer les félicitations du jury. Mais surtout, cette dernière journée de championnat, c'est celle des cancres, des clubs du fond de la classe et des têtes en l'air qui transpirent jusqu'au bout en attendant de savoir de quoi leur futur sera fait. La boule au ventre, les mains moites et les jambes tremblantes dans l'attente de la sonnerie de la cloche. Ici, pas de cloche, mais une petite musique reconnaissable entre mille par tous les fans de Ligue 1. Une sonnerie de deux secondes, qui ressemble àen accéléré, suivie d'un suspense interminable avant l'annonce du terrain où a été marqué un but salvateur, ou fatal, pour son club.