Pourquoi la LFP n'a pas pu diffuser le but de Wahbi Khazri

Ce samedi après-midi, lors de la 12e journée de Ligue 1, le Stéphanois Wahbi Khazri a marqué l'un des plus beaux buts de ce début de championnat. Un tir lobé de 68 mètres trompant Alexandre Oukidja et permettant aux Verts d'égaliser. Pourtant, peu de gens ont vu cette frappe. La LFP s'est empressée de faire supprimer toutes les vidéos des réseaux sociaux. Une malheureuse réponse à la réglementation.



Avec cette suppression, le marché international est-il touché ?

Il n'était pas simple pour la Ligue 1 de se faire une place sur les réseaux sociaux ce week-end, entre le Z Event, les débats sur les accidents de chasse et le changement d'heure. C'était sans compter sur le but de Wahbi Khazri de 68 mètres lors du match opposant son équipe de Saint-Étienne à Metz. Une réalisation dantesque qui a enflammé la toile. Rapidement, elle a été décortiquée, analysée, observée, rediffusée. Partout, sur les réseaux, on revoyait encore et encore les images, on admirait le tir, la précision et les réactions des joueurs. Mais cette euphorie n'aura duré que quelques minutes puisque les images qui circulaient ont commencé à disparaître. La LFP a en effet joué son rôle d'organisateur et de détenteur des droits. Malgré les critiques et les réprimandes, malgré les jugements et les opinions négatives, elle n'a fait que récupérer la primauté des images et appliquer un règlement qui préexiste depuis 2003, date de la ratification du fameux règlement intérieur audiovisuel (RIA).En fait, plusieurs questions fondamentales se posent. Premièrement, quid du marché international ? En agissant de la sorte, la Ligue ne s'est-elle pas tirée une balle dans le pied en s'empêchant une fenêtre médiatique internationale colossale, à l'heure où elle parle de valoriser ses droits internationaux ? Parle-t-on vraiment de marché national ou international lorsqu'on parle des réseaux sociaux ? Ensuite, qui détient ces droits spécifiques et qui peut les mettre en ligne ? Comment cela est organisé ?Tout d'abord, il convient de rétablir quelque chose. Cette invisibilisation du but de Wahbi Khazri a été surtout observée en France. Parler de perte et d'absence de stratégie pour le marché international est une erreur. Dans beaucoup d'autres pays étrangers, via la géolocalisation de Twitter ou de Facebook, des comptes ont pu diffuser le but instantanément et en toute légalité. Les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com