Pourquoi l'Inter galère-t-elle en Ligue des champions ?

Depuis la victoire de la bande à Mourinho en 2010, l'Inter n'y arrive plus en Ligue des champions. La preuve en est avec un nouveau 0-0 concédé à Donetsk ce mardi. De retour dans la compétition reine en 2018 après six années d'absence, elle n'a plus passé le premier tour depuis 2012. Et avec un point après deux journées, le cru 2021-2022 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices.

Spalletti et Conte, mêmes débâcles

Pour tout supporter de l'Inter, le 22 mai 2010 fait partie de ces dates que vous connaissez par cœur, au même titre que celle de l'anniversaire de vos parents. Ce jour-là, l'Inter de Milito, Eto'o et Sneijder disposait du Bayern Munich en finale de C1 (2-0), et s'adjugeait sa troisième Ligue des champions après celles de 1964 et 1965. Mais le supporter, toujours empli de nostalgie à l'évocation de cette fabuleuse, sait aussi que depuis, rien ne va plus. Comme si le mojo européen de l'Inter était resté coincé dans une faille temporelle à Madrid.Depuis, les statistiques de l'Inter dans la compétition reine sont tout simplement catastrophiques. En 38 rencontres disputées depuis la nuit magique du Bernabéu, l'Inter affiche un bilan de 16 défaites (42%), 9 nuls (23,7%) - dont le dernier en date ce mardi contre le Shakhtar - et seulement 13 victoires (34,3%). Et le ratio est encore pire si l'on s'en tient à ses performances depuis son retour en Ligue des champions, en 2018, après six années d'absence. À savoir : trois participations, et autant d'éliminations au premier tour, avec seulement 5 petites victoires en 20 matchs disputés. Un blocage ? Un tabou ? En tout cas, quelque chose ne tourne pas rond.Il ne s'agirait pas, pour un club comme l'Inter,