Pourquoi l'affaire Benzema/Valbuena dure-t-elle aussi longtemps ?

Le Parquet de Versailles a annoncé le renvoi de Karim Benzema et quatre autres personnes devant le Tribunal Correctionnel dans le cadre de l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. L'attaquant du Real Madrid est soupçonné de complicité de tentative de chantage et risque une peine de prison. Ouverte il y a cinq ans, l'affaire est encore loin de son épilogue.

Chantage, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement

L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre, quand bien même elle n'avait rien d'une surprise. Le 1juillet, le procureur en charge du dossier avait requis dans son réquisitoire définitif le renvoi devant le Tribunal Correctionnel. Le parquet a donc suivi et cinq personnes suspectées de tentative de chantage à la sextape à l'encontre de Mathieu Valbuena devront s'expliquer : Axel Angot, Mustapha Zouaoui et Younès Houass, les maîtres chanteurs présumés, ainsi que Karim Zenati et Karim Benzema, ce dernier étant suspecté de complicité. Sa principale " erreur " dans l'affaire, consiste à avoir accepté de parler de la vidéo compromettante à son coéquipier en équipe de France lors d'un rassemblement des Bleus le 6 octobre 2015. Cette intervention de l'international français avait été évoquée par Zenati avec les trois initiateurs de la manipulation, afin d'établir un contact avec leur victime.Si l'on se réfère aux textes de loi, Karim Benzema risque gros, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Dans la pratique en revanche, difficile de savoir quand se tiendra l'audience d'un dossier qui traîne depuis déjà cinq ans - le temps judiciaire est connu pour sa longueur - et l'ampleur d'éventuelles condamnations, le joueur du Real Madrid n'étant pas a priori l'instigateur. À ce stade, la bataille a été tout autant médiatique que judiciaire : sur Instagram, le joueur a parlé de mascarade, comme son ancien agent Karim Djaziri qui a pointé du doigt un autre footballeur, Djibril Cissé, mis en cause au début de l'enquête mais aujourd'hui totalement disculpé par la justice et par Mathieu Valbuena lui-même. Et du côté des avocats ? "" a indiqué MSylvain Cormier, qui assiste Benzema et voit une "", et surtout un "" contre son client. Quand son futur adversaire à la barre, MPaul-Albert Iweins, boit du petit lait : ce renvoi en correctionnel serait "