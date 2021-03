Pourquoi Karim Benzema ne doit pas revenir à Lyon

Annoncé avec insistance depuis quelques mois proche d'un retour à Lyon pour boucler la boucle, Karim Benzema n'a en réalité absolument rien à gagner à revenir dans son club formateur. Voilà pourquoi.

À Lyon, l'histoire est déjà écrite

C'est peut-être l'un des fantasmes les plus tenaces dans le monde du football : espérer le retour au bercail de l'une de ses légendes et pourquoi pas le voir y terminer sa carrière. Une manière de "boucler la boucle", de profiter une dernière fois de ses gestes, de ses courses, de lui. Une hérésie sans nom qui ne touche pas uniquement les supporters lyonnais et Karim Benzema, dont le retour au bercail à 33 ans est espéré fortement par une partie des fans rhodaniens aujourd'hui. En dépit de toute logique.Pour beaucoup, revoir Benzema à Lyon serait surtout un moyen de satisfaire leur nostalgie. Celle d'un Lyon qui marchait sur la Ligue 1 sans se soucier de ce qu'il y avait sous ses souliers, celle où Karim Benzema était le joueur le mieux payé du championnat devant Claude Makélélé et s'apprêtait à devenir le meilleur joueur Français de la dernière décennie en signant au Real Madrid. C'était il y a douze ans, une autre époque qu'il faut accepter de laisser tranquille désormais. Car aujourd'hui, Benzema est bien trop gros pour Lyon. Son palmarès à l'échelle européenne est plus important que celui de l'ensemble du foot français. Quel intérêt aurait-il réellement à revenir à l'OL ? Celui de jouer au Groupama Stadium quand il peut continuer à fouler la pelouse du nouveau Santiago Bernabéu pendant encore quelques mois ? Cela n'a pas de sens.Merci, mais c'est déjà fait. Son ancien agent, Karim Djaziri, l'expliquait bien il y a quelques semaines :Et c'est vrai !Car contrairement à Wayne Rooney, revenu à Everton en 2017-2018 pour une pige, ou même à Arjen Robben à Groningen cette saison qui n'a joué que quarante-quatre minutes, l'équipe de Jean-Michel Aulas est demi-finaliste en titre en Ligue des champions et joue actuellement le titre en Ligue 1. En clair : elle se débrouille déjà très bien toute seule. Si, à première vue, récupérer Karim Benzema est tout sauf une erreur sur le court terme, qu'en est-il du long terme ? Pourquoi sacrifier le développement d'un Houssem Aouar, d'un Tino Kadewere ou le leadership