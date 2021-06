Pourquoi il ne faut pas s'offusquer de la prime de 340 000 euros des Bleus

L'Euro approche, et avant même le premier but de Benzema, déjà un petit air de polémique s'invite autour des possibles primes des Bleus. Rien de neuf certes, qui peut néanmoins prendre de l'ampleur avec la séquence pandémie dont nous ne sommes pas encore sortie et la démagogie RN sur le foot en ce moment (Youssoupha, etc.). Donc autant remettre tout de de suite les pendules à l'heure, et de rappeler où se situent les véritables responsabilités en la matière, et où se trouve le vrai problème.

Morale et râles

De quoi parle-t-on finalement ? En gros, si les 26 Bleus, ainsi que le staff de Didier Deschamps, passent le premier tour, ils pourraient, en cas de victoire finale, engranger jusqu'à 340 000 euros. Une somme inférieure à ce qu'ils avaient empoché - environ 400 000 euros (30% de ce que la FIFA versa à la FFF, soit 32,5 millions) - après la seconde étoile en 2018. Cette somme ne sort évidemment pas des poches du contribuable et provient des masses faramineuses que récolte l'UEFA à cette occasion et qu'elle redistribue partiellement aux fédérations participantes et leurs équipes nationales. Si désormais, la fibre patriotique trouve dans le foot un de ces derniers espace d'expression sans fard, avec toutes les références d'autrefois entre vintage idéologique et exemplarité de circonstance, impossible d'occulter que les compétitions sportives internationales représentent d'abord d'immenses machineries économiques appuyées sur une industrie du spectacle. Dans cette perspective, comment être choqué que ceux qui produisent un show si rentable ne bénéficient quelque peu en retour des immenses prébendes (droits télés, marketing, tickets, etc.) induits par leur labeur sur la pelouse. Certes les primes ne constituent pas un salaire. Elles sont indexées sur une performance. Elles récompensent malgré tout un travail. Reprocher cette situation aux Bleus se révèle facile, surtout pour les bonnes âmes qui ne regardent que les consonances de leurs noms et prénoms. Il faudrait alors surtout penser abolir le capitalisme, même simplement dans le foot. Or ce n'est au programme de personne.Toutefois, on s'en doute, les arguments sont déjà prêts à être dégainés par les bonnes âmes dont le passe-temps est de se payer régulièrement les joueurs de l'équipe de France. Les Bleus devraient donner l'exemple, " renoncer " à leur prime, soit pour le foot amateur, soit pour des œuvres de charité. Sur ce dernier point, il faut rappeler Lire la suite de l'article sur SoFoot.com