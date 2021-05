Pourquoi il ne faudra toujours pas se rendre au stade après le 19 mai

Une annonce tant attendue, réclamée. Sans grand effet vu le calendrier de la Ligue 1. Et de toute façon, cette réouverture des guichets s'effectuera de manière très réduite, et par la suite avec des contrôles. Si on comprend les espoirs des clubs et la frustration des passionnés, sincèrement, ne vaut-il pas mieux patienter encore pour un vrai retour, de véritables retrouvailles, plutôt que d'accepter cette formule qui sent davantage la demi-mesure politique que l'authentique bascule ?





Refuser le numerus clausus

Le président a parlé. Annonçant, l'œil fixé sur le calendrier électoral, un plan de déconfinement en plusieurs étapes, qui va donc aussi permettre normalement le retour du public dans les enceintes sportives, et donc les stades de foot. À partir du 19 mai, 1000 privilégiés auront donc en principe le droit d'assister à des matchs, quels qu'ils soient, et si une dérogation au couvre-feu leur est accordée, à Bauer ou au Vélodrome (ce qui évidemment n'aura pas le même impact vu les dimensions des infrastructures). Pour la seconde phase, à dater du 9 juin (les championnats seront finis), toujours sous conditions de l'estimation départementale de la pandémie, une jauge de 5000 spectateurs maximum sera instaurée et un pass sanitaire (vaccin ou test PCR de moins de 72 heures) exigé pour accéder aux gradins. Avec le rêve ensuite, pour la reprise, de retrouver une vie normale. À étudier cet agenda, ce sera surtout la réouverture des bars et l'évolution du couvre-feu qui constitueront le principal vecteur d'une recollectivisation de la passion populaire autour du ballon rond, du moins celui de l'élite (on songe notamment à l'Euro).Bref, voilà ce qu'il est possible d'anticiper vaguement pour les prochaines semaines. Après des mois d'abstention, et en se réjouissant par ailleurs pour les amateurs que les choses se décantent, même si leur saison s'avère également gâchée, on a pourtant du mal à vibrer ou à ressentir un quelconque frisson libératoire. Faut-il y aller ? Le doute est insidieux, toutefois la question mérite d'être posée. Pour les ultras. Pour les supporters lambda. Pour le quidam. Individuellement ou même nationalement. Doit-on abandonner toutes ses valeurs, tout ce qui travaille nos entrailles et arrêter quelques secondes notre cœur lorsque sont franchis les portiques et tourniquets ? Pourquoi se battre pour appartenir à ced'un millier de privilégiés qui pourront assister Lire la suite de l'article sur SoFoot.com