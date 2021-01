So Foot • 14/01/2021 à 14:30

Pourquoi il n'y a pas lieu de se moquer de la sélection féminine du Brésil

La victoire des U16 de Grêmio face à la Seleção féminine (6-0) a provoqué un torrent de moqueries sur le supposé manque de niveau de la sélection nationale brésilienne. Et in extenso, sur l'intérêt-même du football pratiqué par les femmes. Mais, comme après la légendaire opposition entre les États-Unis et les U15 de Dallas, comparaison n'est pas raison et il serait parfois bon de s'en rappeler.

?? Mais qui va nous battre? Le Brésil? @RoBeenkens #BELJAP #CM2018 #BRABEL pic.twitter.com/DOnat2zLyl -- jerome.pauwels (@JeromePauwels) July 3, 2018

Déjà-vu

En Belgique, tout le monde connaît cette séquence de 1986, diffusée au Journal télévisé de la RTBF. Après la qualifications des Diables rouges pour les demi-finales du Mondial mexicain, un pilier de comptoir édenté s'esclaffe devant la caméra en questionnant : "", avant de partir dans un nouvel éclat de rire. Les chances que les U16 de Grêmio aient visionné ces images sont quasiment proches de zéro, mais quatre décennies plus tard, force est de constater qu'ils auraient pu se poser la même question avant de défier la Seleção féminine ce mercredi. Le score est net et sans bavure : 6-0. Une sacrée performance pour ces gamins face à une équipe tombée avec les honneurs face à la France lors des huitièmes de la dernière Coupe du monde.Et ça n'a pas manqué : dès la publication du compte-rendu de la rencontre par, le résultat a été monté en épingle par des petits malins bien trop contents de pouvoir se payer la tronche de Marta et ses comparses, "" par des gamins même pas encore arrivés au stade de la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com