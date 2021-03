Pourquoi il faut regarder Liechtenstein-Arménie

Ce jeudi soir, les fans de foot auront les yeux rivés sur l'entrée en lice des Bleuets dans l'Euro Espoirs face au Danemark, ou encore sur les rencontres de l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie ou l'Angleterre dans le cadre des qualifications au Mondial 2022. Sauf que la véritable affiche de la soirée vient du groupe J, celui de la Mannschaft, avec un délicieux Liechtenstein-Arménie. Un duel entre deux petits poucets qui sent bon l'incertitude, et qui saura passionner tout amateur de ballon rond.

Deux équipes à la dynamique exceptionnelle

WE ARE THE CHAMPIONS!!!!!!!??????????????????????????????????????????#ARMMKD???? #Armenia #???????? #ArmenianNT #UNL #NationsLeague pic.twitter.com/Pu0Cn6SdC8 -- Official Armenian FF (@OfficialArmFF) November

Les deux nations restent sur une année 2020 classée grand cru. Pour le Liechtenstein, il s'agit même de sa meilleure année depuis son intégration à la FIFA, en 1982. Le bilan ? Six matchs, deux victoires, deux nuls, deux défaites, cinq buts marqués et six concédés. Des statistiques dignes d'un 9de Ligue 1 qui pourraient faire rougir les Girondins de Bordeaux. De l'autre côté, la sélection arménienne a également connu une superbe année. Comme la, l'Arménie a bouclé 2020 avec trois succès, deux nuls et une défaite, pour une promotion historique en Division B de Ligue des nations. Les adversaires ? Peu importe. Qu'il s'agisse de Gibraltar, Saint-Marin ou encore Malte, ne pas perdre est déjà un sacré exploit pour le Liechtenstein, 181nation mondiale, alors que l'Arménie reste sur un succès contre l'épouvantail qu'est la Macédoine du Nord, qualifiée pour l'Euro 2021.