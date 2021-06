Pourquoi il faut regarder les doubles à Roland-Garros

Ils sont pour l'instant programmés sur les courts 3, 5, 9 ou 11, bien loin du Philippe-Chatrier, du Suzanne-Lenglen, ou du récent Simonne-Mathieu. Dans l'ombre de Nadal, Djokovic, Federer, Williams ou ?wi?tek, les doubles représentent pourtant une belle opportunité de briller pour certains joueurs en difficulté, voire carrément inconnus en simple. Voilà cinq bonnes raisons de mater ces duels à huit bras.

Parce que c'est un autre sport

C'est une explication qui revient de plus en plus dans la bouche de ceux qui se lassent du tennis : il serait devenu chiant à regarder. Avec le ralentissement des surfaces depuis plusieurs années et l'arrivée sur le circuit de marathoniens capables d'enchaîner 25 frappes de balle à trois mètres de leur ligne de fond (Medvedev et Zverev pour ne citer qu'eux), le message est entendable. Ça tombe bien : le double, c'est tout l'inverse. Apologie du tennis offensif, il permet de voir des services-volées à la pelle, des amortis et des lobs à foison, des volées réflexes fabuleuses. Bref, tout l'arsenal d'un grand spectacle. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la Taïwanaise Su-wei Hsieh, qui nous régale à chacune de ses apparitions grâce à son jeu si atypique fait de frappes coupées, est aujourd'hui numéro 3 mondiale en double. Alors, convaincu ? Si ce n'est pas le cas, ?ukasz Kubot et Marcelo Melo devraient vous faire changer d'avis avec ce point inscrit lors du dernier Masters de Londres. Attention, pépite.