Pourquoi il faut absolument suivre la D2 allemande cette année

Trois semaines avant sa grand sœur, la 2. (zweite) Bundesliga reprend ses droits ce vendredi soir, avec un salivant Schalke-Hambourg en guise de match d'ouverture, excusez du peu. Une raison parmi d'autres de concentrer ses efforts sur le suivi de l'antichambre allemande plutôt que sur l'élite. Parce que cette saison, l'autoproclamée "meilleure D2 du monde" n'a jamais aussi bien porté son nom.

Vendredi 23 juillet, 20h30. Outre-Rhin, tous les fans de foot ont coché la date dans leur agenda. Et pour cause, la reprise de la 2. Bundesliga se fera avec une affiche de rêve : Schalke 04-Hamburger SV. Une affiche qui, d'ailleurs, sent davantage l'élite que l'antichambre. Pourtant, les deux adversaires de ce tout premier duel de la saison vont ferrailler avec le même objectif : remonter à l'étage supérieur. Du côté des, relégués en D2 pour la première fois depuis 1991, on se sait favoris des bookmakers, lesquels ont logiquement parié sur un coup d'ascenseur. De son côté, le HSV entame son quatrième (eh oui, déjà) exercice au purgatoire. Et au vu de leur capacité à mordre la poussière dans les derniers hectomètres (quatrièmes, avec neuf points pris sur les sept derniers matchs de la saison 2020-2021, après avoir passé seize (!) journées en tête du classement), lespartiront au feu avec humilité, sous la houlette de leur nouvel entraîneur Tim Walter, qui tentera, contrairement à ses prédécesseurs, d'être encore en poste à la fin de la saison.Le record de saisons consécutives passées en Bundesliga (55) compte désormais comme de l'histoire ancienne et le Dino pêche toujours à construire un effectif long-termiste, capable de faire la différence face aux grosses écuries estampillées D2 allemande. Ceci dit, Hambourg a remporté trois de ses quatres amicaux de préparation (pour un match nul), un signe ? Sportivement, Schalke a fait presque aussi bien (trois victoires et deux nuls), mais le club de la Ruhr essuie encore les plâtres de sa crise interne, illustrée notamment par le remplacement de l'entièreté de sa direction dans les mois précédents et la nécessité de faire des économies de salairesavance le chiffre de 22 millions d'euros). Cela ne l'a pas empêché de recruter le vétéran de la D2 Simon Terodde, arrivé gratuitement cet été en provenance de... Hambourg, et se révélera un précieux atout pour guider ses partenaires ainsi que son inexpérimenté entraîneur Dimitrios Grammozis dans ce nouveau Lire la suite de l'article sur SoFoot.com