Pourquoi il faut absolument regarder la League Two aujourd'hui

D'accord, c'est une répétition de la finale de la Ligue des champions trois semaines en amont. D'accord, les Skyblues peuvent être sacrés en cas de victoire à l'Etihad. Mais soyons un peu sérieux : le Manchester City-Chelsea prévu ce samedi n'arrive pas à la cheville de la dernière journée de la League Two. Rendez-vous à partir de 16h pour un multiplex de fou furieux, frissons garantis.

Pour départager Cheltenham et Cambridge

GAFFER GAFFER GIVE US À DANCE pic.twitter.com/26A9ZWDBhS -- Cheltenham Town (@CTFCofficial) April 27, 2021

Pour la course à la montée

Qui succèdera à Swindon Town ? Deux prétendants sont sur la ligne de départ, Cheltenham étant en pole position. Une victoire et les, éliminés en demi-finales des play-offs l'an passé, inscriront leur nom au palmarès du championnat pour la première fois. Deux points derrière, Cambridge United dispose d'une légère avance à la différence de buts (+21 contre +19) qui pourrait faire pencher la balance de son côté si le leader ne parvient pas à gagner. Une hypothèse pas si folle, puisque Cheltenham s'est pris les pieds dans le tapis lors des deux journées précédentes (1-1 contre Carlisle, et défaite 1-0 à Newport).Les jambes risquent de trembler, la tête de cogiter. Mais pas seulement du côté de Whaddon Road, puisque Cambridge a aussi raté le coche en enchaînant deux revers contre Stevenage (0-1) et Harrogate (5-4). Encore 90 minutes en apnée pour les départager, et peut-être revoir la formidable danse du coach Michael Duff. Le leader recevra Harrogate, qui ne joue plus rien, pendant que son dauphin accueillera un Grimsby déjà relégué.Si Cheltenham est assuré d'évoluer en League One la saison prochaine, deux tickets directs pour l'étage supérieur restent à attribuer. Trois équipes les convoitent : Cambridge (77 points), Bolton (76) et Morecambe (75). Oui, Cambridge peut aussi bien finir champion que quatrième et devoir se coltiner un parcours du combattant encore plus redoutable que celui de: les play-offs. Lessentent le souffle de leurs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com