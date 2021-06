So Foot • 10/06/2021 à 06:00

Pourquoi c'est l'année de Barbora Krej?íková ?

Qualifiée pour sa première demi-finale d'un Grand Chelem après sa victoire face à Coco Gauff (7-6, 6-3), Barbora Krej?íková n'est plus qu'à deux victoires d'un premier sacre en simple porte d'Auteuil. En pleine bourre ces dernières semaines, c'est l'année ou jamais pour la Tchèque de ramener la Coupe Suzanne-Lenglen à la maison. On vous explique pourquoi, à quelques heures d'affronter Maria Sakkari en demi-finales.

Elle a déjà gagné à Paris

À 25 ans, Barbora Krej?íková n'apparaît que pour la cinquième fois dans le tableau principal en simple d'un tournoi du Grand Chelem, la deuxième à Paris. Pourtant, la Tchèque a déjà brillé sur la terre battue parisienne, en s'imposant en double en 2018. Associée à sa compatriote Kate?ina Siniaková, tête de série numéro 6 dans la catégorie, elle a surnagé dans la compétition, en ne concédant que trois petits sets jusqu'à la finale, remportée (6-3, 6-3) face à la paire japonaise Eri Hozumi-Makoto Ninomiya, tombeuse des têtes de série numéro 1, Timéa Babos et Kristina Mladenovi?, en quarts de finale.





Finale double dames RG 2018

Le premier titre d'une longue série, puisque les deux Tchèques remettent le couvert quelques semaines plus tard à Wimbledon en l'emportant face à Nicole Melichar et Kv?ta Peschke en trois manches (6-4, 4-6, 6-0). Barbora Krej?íková performe aussi en double mixte, où elle a raflé les trois derniers Open d'Australie en compagnie de Rajeev Ram (2019, 2021) et Nikola Mekti? (2020). La pression d'une victoire en Grand Chelem, la tenniswoman tchèque sait ce que c'est.