Pourquoi Agnelli tient-il autant à créer une Superligue européenne ?

Ce lundi avait lieu le 25e congrès de l'ECA, la réunion du syndicat européen des clubs. L'occasion pour son président, Andrea Agnelli, de réitérer son souhait de créer une Superligue européenne. Quitte à quelque peu modifier la réalité...



Le match du siècle : Ligue des champions réformée vs Superligue

Il persiste et signe. Réunis en visioconférence pour le 25congrès de l'ECA, les dirigeants de 240 clubs européens ont pu écouter, lors du discours d'introduction, une déclaration d'amour de leur président Andrea Agnelli à la Superligue européenne. Pour lui,carrément. Citant des études internationales, Agnelli admet que le nombre de fans de foot ne cesse de baisser depuis quelques années, que les supporters sont de moins en moins présents, de moins en moins intéressés et concernés par les questions footballistiques et qu'ils suivent de moins en moins d'équipes. Chiffres à l'appui,. Les raisons de ce constat flippant ? Des matchs moins compétitifs, des rencontres et des affiches moins passionnantes, un désintérêt croissant des fans pour des clubs peu ou pas cotés, pour des événements ne suscitant pas d'intérêt, pas de suspense, pas de spectacle.Le projet de réforme de la Ligue des champions, voulue dès 2024 par l'UEFA, avec plus de matchs et surtout plus rapidement et très tôt dans la compétition, des affiches spectaculaires entre clubs puissants et prestigieux, à travers un système de poule unique, pourrait être une solution au problème soulevé par Agnelli. Néanmoins, elle n'a pas, pour l'instant, son aval et son assentiment total. Le président de la Juventus admet qu'il s'agit effectivement d'un projet, mais dont les contours n'ont pas été totalement précisés, notamment au niveau des formats de qualification, aussi appelé. Tout devrait ainsi encore être discuté et négocié... quitte à modifier quelques éléments dans l'intérêt de certains clubs ? Parce qu'Agnelli est têtu : son rêve a toujours été la Superligue européenne, ce serpent de mer qui prendrait la forme d'un championnat fermé entre