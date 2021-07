"Pour Tigres, c'est important d'avoir Thauvin et Gignac aux JO"

Si Sylvain Ripoll peut compter sur André-Pierre Gignac et Florian Thauvin pour commencer le tournoi olympique de la sélection française face au Mexique, c'est notamment à Mauricio Culebro qu'il le doit. Le président des Tigres UANL revient sur cette décision et sur les dessous du transfert de "Flotov".

Dimanche, les Tigres vont commencer leur tournoi d'ouverture 2021 à Tijuana. Ce sera sans André-Pierre Gignac, ni Florian Thauvin, alors que ce dernier n'a pas encore disputé une minute sous le maillot. Les deux ex-Marseillais sont aujourd'hui au Japon, libérés pour les JO par un club plus généreux que ses homologues français. Il faut dire que le tournoi olympique a un tout autre prestige au Mexique que dans notre Hexagone. La médaille d'or remportée en 2012 par Oribe Peralta, Giovani dos Santos et consorts, à Londres, est d'ailleurs souvent citée comme l'un des principaux exploits de l'histoire du football de sélection. De quoi mieux comprendre la décision des Tigres, un club qui veut entrer dans une "nouvelle ère" depuis l'arrivée de Mauricio Culebro, au mois de mars. Ex-dirigeant de l'América (2011-2019), le club le plus titré du Mexique, ce jeune quarantenaire cherche notamment à faire gagner en renommée internationale le dernier vice-champion du Mondial des clubs. Un club capable d'attirer un champion du monde français de 28 ans, moyennant plus de quatre millions d'euros nets annuels.On a simplement compris leurs raisons. Tout d'abord, quand André-Pierre a été contacté par le sélectionneur français, il nous a dit à quel point c'était un rêve pour lui de disputer une compétition si importante que les Jeux olympiques. On lui a donné notre accord sans difficulté. En revanche, pour Florian, on a été un peu pris de court. On ne s'y attendait pas, mais dans le même temps, lorsque nous avions négocié sa venue aux Tigres, il nous a toujours dit que la sélection était un objectif primordial